بالفيديو - اللحظات الأولى لاشتعال سقف قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى

اللحظات الأولى لاشتعال سقف قاعة الأفراح بعد استخدام ألعاب نارية في #الحمدانية بمحافظة #نينوى شمالي #العراق الذي أسفر عن مقتل ما يقارب مائة ونحو مئتي مصاب pic.twitter.com/yjF0AztUlT
— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 27, 2023
اللحظات الأولى لاشتعال سقف قاعة الأفراح بعد استخدام ألعاب نارية في #الحمدانية بمحافظة #نينوى شمالي #العراق الذي أسفر عن مقتل ما يقارب مائة ونحو مئتي مصاب pic.twitter.com/yjF0AztUlT
نشرت وسائل اعلام ومواقع اخبارية عدة مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق والذي ادى اى وقوع اكثر من مئة قتيل وعشرات المصابين .
عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبة كبيرة لديه في تسلق شجرة وعدم العودة إلى البيت.