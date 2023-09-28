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عربي و دولي

الجيش الاميركي: القوات الإيرانية وجّهت أشعة "ليزر" نحو مروحية أميركية في الخليج

2023-09-28 | 13:48
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الجيش الاميركي: القوات الإيرانية وجّهت أشعة &quot;ليزر&quot; نحو مروحية أميركية في الخليج
الجيش الاميركي: القوات الإيرانية وجّهت أشعة "ليزر" نحو مروحية أميركية في الخليج

وجهت البحرية الإيرانية أشعة "ليزر" نحو مروحية أميركية كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي فوق الخليج، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وأوضح الجيش الاميركي أن المروحية من طراز "ايه اتش-1 زي فايبر" عائدة لوحدة تابعة للسفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس باتان" التي أرسلت قبل أشهر في إطار تعزيزات عسكرية أميركية بهدف ردع "مضايقات" إيران وخصوصا لجهة محاولات احتجاز السفن وناقلات النفط.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية للقيادة الأميركية الوسطى ريك شرنيتزر إن سفنا إيرانية "وجّهت الليزر مرارا نحو طائرة أثناء تحليقها" الأربعاء.

واعتبر في بيان أن "هذه ليست نشاطات قوة بحرية احترافية. هذا تصرف غير آمن، غير احترافي، وغير مسؤول من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، يهدد حياة (أفراد) القوات البحرية الأميركية والحليفة ويجب وقفه فورا".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع آب الماضي وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار إلى الشرق الاوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، هدفها ردع إيران عن احتجاز السفن والناقلات.

وعزز ذلك الحشود العسكرية الأميركية في ممرات مائية استراتيجية وحيوية لتجارة النفط، ما أثار حفيظة طهران التي اتهمت واشنطن بالتسبب بـ"عدم الاستقرار" في المنطقة.

وأكد شرنيتزر اليوم أن "القوات البحرية الأميركية ستبقى يقظة وستواصل التحليق، الإبحار، والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

ويقول الجيش الأميركي إنّ إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.

وشهدت منطقة الخليج حوادث مماثلة منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية تقول واشنطن إن طهران نجحت في الالتفاف عليها.

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