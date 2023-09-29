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عربي و دولي

نزوح 85 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا

2023-09-29 | 02:38
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نزوح 85 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
نزوح 85 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا

أعلنت الحكومة الأرمنية أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا عن إقليم قره باغ إلى أرمينيا خلال الفترة بين 24 أيلول الجاري و29 منه.

وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، إن دمج أرمن إقليم قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعبا، ويجب على المرء أن يكون مستعدا لحقيقة أن البعض سيقررون المغادرة.

كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن السكان الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد أكد أنه لن يبقى أرمني واحد في إقليم قره باغ، حيث "سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة"، وهو ما أثار امتعاض السلطات الأذربيجانية.

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