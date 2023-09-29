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عربي و دولي

بوتين يستعد للخريف بـ"مرسوم عسكري".. أول الشهر المقبل

2023-09-29 | 11:18
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بوتين يستعد للخريف بـ&quot;مرسوم عسكري&quot;.. أول الشهر المقبل
بوتين يستعد للخريف بـ"مرسوم عسكري".. أول الشهر المقبل

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وبحسب الوثيقة فإن 130 ألف شخص سيتم استدعائهم لخدمة التجنيد بداية الخريف.

ووقع بوتين مارس الماضي مرسوما حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية مطلع شهر نيسان.

وفي أغسطس من هذا العام، تم اعتماد قانون لرفع الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاما، لكن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

وبرّر الكرملين الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.

وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلد.

وطمأن الكرملين حينها إلى أنّه "لا يتوقّع إطلاقاً" أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدّداً على أنّ هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".
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