بعثة للأمم المتحدة تصل إلى قره باغ نهاية الأسبوع الحالي لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الوضع المعيشي للسوريين سيئ حاليا، مبيناً أن "العلاقات الطبيعية للشعب مع دول العالم كي يتبادل معهم من خلالها كل شيء، أصبحت في خنق متزايد من قبل الغرب".