واشنطن تدعو صربيا الى سحب قواتها من الحدود مع كوسوفو

وكشف البيت الأبيض الجمعة أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة، بعد اشتباك مسلّح في شمال كوسوفو في 24 أيلول الحالي ، أدى الى مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الجمعة "نرى انتشارا صربيا عسكريا كبيرا على طول الحدود مع كوسوفو"، موضحا أنه يشمل نشرا "غير مسبوق" لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

وبينما اعتبر كيربي أن ذلك هو "تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية"، لم يشأ التطرق الى خطر غزو جديد لكوسوفو في ظل التوتر السائد منذ أيام.