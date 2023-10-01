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عربي و دولي

السفارة الافغانية في نيودلهي: إنتهى العمل في الهند

2023-10-01 | 01:39
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السفارة الافغانية في نيودلهي: إنتهى العمل في الهند
السفارة الافغانية في نيودلهي: إنتهى العمل في الهند

أعلنت السفارة الأفغانية في نيودلهي، في بيان، إنهاء نشاطها في الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

ولفتت السفارة، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "ببالغ الحزن والأسف والخيبة تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي قرارها وقف عملياتها" بأثر فوري.

ووفقا لبيان السفارة، بات العمل "صعبا اكثر فأكثر خصوصا بسبب خفض عدد الموظفين والموارد، بما في ذلك عدم وجود دعم كاف وفي الوقت المناسب لتجديد تأشيرات الدبلوماسيين".

ويأتي إعلان الإغلاق بعد تقارير تفيد بأن السفير وغيره من كبار الدبلوماسيين غادروا الهند في الأشهر الأخيرة وسط صراع بين أولئك الذين بقوا في نيودلهي.
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