السفارة الافغانية في نيودلهي: إنتهى العمل في الهند

أعلنت السفارة الأفغانية في نيودلهي، في بيان، إنهاء نشاطها في الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.