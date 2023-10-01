الكونغرس الأميركي يتجنب الاغلاق وبايدن يطالب بالتصويت سريعاً على الدعم الاوكراني

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعاً على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.

وقال بايدن في بيان: "لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا".



وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، إجراء طارئاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتا لمدة 45 يوماً.



وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصاً في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل ان تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.