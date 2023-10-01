تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

Ankara Kızılay'da patlama sesinin duyulduğu noktadan ilk görüntüler https://t.co/4hC4YfoSeu pic.twitter.com/UAaFrpgkSj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2023

وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان.



وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية - إدارة الأمن العام.



وأضاف المصدر "أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر".



خلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة.



وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل.