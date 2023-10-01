تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

Ankara Kızılay'da patlama sesinin duyulduğu noktadan ilk görüntüler https://t.co/4hC4YfoSeu pic.twitter.com/UAaFrpgkSj
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2023
Ankara Kızılay'da patlama sesinin duyulduğu noktadan ilk görüntüler https://t.co/4hC4YfoSeu pic.twitter.com/UAaFrpgkSj
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حريق الحمدانية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا.
فتحت السلطات التركية تحقيقا قضائيا بالهجوم الإرهابي في أنقرة وأصدرت أمرا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.