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عربي و دولي

الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى

2023-10-02 | 01:59
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الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى
الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر حكومية هندية بأن "نيودلهي تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى، بعد أن أظهر هذا النوع من المدافع فعاليته في أوكرانيا".

ولفتت الى ان "وزارة الدفاع الهندية اجرت دراسة، خلصت نتائجها إلى أن مثل هذه الأسلحة "لها تأثير فعال على نتيجة المعارك".

وتشمل ميزات هذه الأسلحة القدرة على تجنب التدمير نتيجة الضربات الانتقامية للعدو بسبب التغيير السريع لتمركزها خلال القتال.

ويجب على القوات المسلحة الهندية العمل لتقليل الوقت الذي يستغرقه العثور على الهدف وإطلاق النار عليه من 5 - 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.
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