الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

2023-10-02 | 02:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية
وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، رفع حال الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في مصر حسام عبدالغفار "الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق"، مؤكدا "توافر كل أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق"، مشيرا إلى "خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية". 
مقالات ذات صلة
وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

عربي و دولي

مصر

حريق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير خارجية أوكرانيا رحب باجتماع نظرائه "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي
الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير خارجية أوكرانيا رحب باجتماع نظرائه "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي
03:38

وزير خارجية أوكرانيا رحب باجتماع نظرائه "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي

رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "فرانس برس".

03:38

وزير خارجية أوكرانيا رحب باجتماع نظرائه "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي

رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "فرانس برس".

الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى
01:59

الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر حكومية هندية بأن "نيودلهي تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى، بعد أن أظهر هذا النوع من المدافع فعاليته في أوكرانيا".

01:59

الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر حكومية هندية بأن "نيودلهي تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى، بعد أن أظهر هذا النوع من المدافع فعاليته في أوكرانيا".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023