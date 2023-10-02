وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، رفع حال الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية، بحسب "روسيا اليوم".