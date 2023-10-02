الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

"بقّ الفراش" تستنفر الحكومة الفرنسية

2023-10-02 | 09:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;بقّ الفراش&quot; تستنفر الحكومة الفرنسية
"بقّ الفراش" تستنفر الحكومة الفرنسية

ستعقد الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع اجتماعا لبحث سبل مواجهة انتشار حشرة "بقّ الفراش" استجابة لطلب بلدية باريس التي دعت إلى "التحرك بشكل أكبر" لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت خصوصا في وسائل النقل العامة، قبل أقل من عام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت الحكومة في هذا الصدد، إنها ستلتقي الجهات الموفّرة لخدمات النقل لاتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وفي السياق، قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون على منصة إكس: "سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل.. للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم".

وكانت بلدية باريس طلبت من الحكومة وضع "خطة عمل" لمكافحة "بقّ الفراش"، معربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات "بكثافة". ورأى النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار بأن "على الدولة أن تعقد اجتماعا عاجلا لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية".

وأفيد في الأسابيع الأخيرة عن رصد حشرات"بقّ الفراش" في دور السينما والقطارات الفائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي. لكن لم تُثبت صحة كل هذه الحالات. والأربعاء مثلا، تم الإبلاغ عن "الاشتباه بوجود بقّ الفراش في مقصورة القيادة" في أحد قطارات الأنفاق، حسب هيئة النقل في باريس، لكن تبين بعد فحصه بأكمله أن النتيجة "سلبية"، وفق ما أكدت المؤسسة الجمعة.

وأشارت هيئة النقل بالعاصمة الفرنسية أيضا إلى أن كل تجهيزاتها "تخضع لتنظيف شامل ودائم (...) ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أية حالة مؤكدة لوجود بقّ الفراش" في مركباتها، سواء في المترو أو محطة القطارات السريعة أو الترامواي أو الحافلات.

كذلك أفادت مجموعة "إس إن سي إف" للسكك الحديد الجمعة بأن "لا تأكيد لأي حالة وجود بقّ الفَراش في الأيام الأخيرة في القطارات الفائقة السرعة" التابعة لها.

وكانت هذه الحشرات قد اختفت من الحياة اليومية في خمسينات القرن العشرين، قبل أن تعاود الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة، بسبب وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقّل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة، إضافة لتسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية لديها.

مقالات ذات صلة
"بقّ الفراش" تستنفر الحكومة الفرنسية

عربي و دولي

الحكومة الفرنسية

بق الفراش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الهند تخطط لشراء 400 مدفع ذاتية الحركة بعيدة المدى
وزارة الدفاع التركية: تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني بغارات جوية استهدفت معاقله شمالي العراق

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023