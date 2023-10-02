"العربية": الاتحاد السعودي يغادر ملعب سباهان أصفهان الإيراني بسبب وضع مجسم سليماني ولافتات سياسية

سامي الجميّل لـ"وهلق شو": من المؤكد أن ثمة تغييرات في المنطقة عبر التقارب السعودي الإيراني وعودة سوريا الى الجامعة العربية ولكن القرار يبقى لدى 128 نائبًا ولو أتى جميع الموفدين