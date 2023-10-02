ترامب: يجب أن يمنع القاضي في نيويورك من مزاولة المهنة

ويربيرغ للزميل رامز القاضي في نيويورك: أميركا مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة ولا يحق لأي بلد كان أن يفرض إرادته على المكونات السياسية اللبنانية وسنبقى على تواصل مع كل الاطراف