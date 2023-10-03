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عربي و دولي

زيلينسكي يزور الجبهة في شرق اوكرانيا

2023-10-03 | 14:58
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زيلينسكي يزور الجبهة في شرق اوكرانيا
زيلينسكي يزور الجبهة في شرق اوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ​أنه زار الجبهة الشرقية، في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي.

وكتب زيلينسكي على تلغرام "اليوم نزور ألويتنا التي تقوم بمهمة قتالية في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان"، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.

واشار زيلينسكي إلى أنه "ناقش الوضع العملياتي في ساحة المعركة والقضايا الدائرة والاحتياجات مع قادة الألوية والمقاتلين".

كما قام زيلينسكي بتكريم الجنود و"تفقد دبابات ليوبارد 2 ومركبات مشاة قتالية من طراز سي في-90"، التي قدمها الغرب إلى كييف من أجل هجومها المضاد والتي "شاركت في المعارك في قطاع كوبيانسك"، بحسب مدير مكتب الرئاسة أندريه إيرماك.

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زيلينسكي

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