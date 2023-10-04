مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي

اكد رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي، انه "لست نادما على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن أترشح لرئاسة المجلس مرة أخرى"، مشددا على انه "فخور بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".
اعتبرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أن "الولايات المتحدة، تمثل أكبر تهديد باحتمال استخدامها أسلحة الدمار الشامل في العالم، وأن بيونغ يانغ ستعمل باستمرار على احتواء هذا التهديد،" كما ذكرت وكالة "نوفوستي".
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.