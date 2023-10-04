الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإغراق قوة إنزال أوكرانية في البحر الأسود

2023-10-04 | 02:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإغراق قوة إنزال أوكرانية في البحر الأسود
الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإغراق قوة إنزال أوكرانية في البحر الأسود
مقالات ذات صلة
الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإغراق قوة إنزال أوكرانية في البحر الأسود

عربي و دولي

الروسية:

إسقاط

مسيرة

أوكرانية

وإغراق

إنزال

أوكرانية

البحر

الأسود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غرب البلاد
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مكارثي: لست نادماً على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن اترشح مرة اخرى
02:40

مكارثي: لست نادماً على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن اترشح مرة اخرى

اكد رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي، انه "لست نادما على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن أترشح لرئاسة المجلس مرة أخرى"، مشددا على انه "فخور بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

02:40

مكارثي: لست نادماً على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن اترشح مرة اخرى

اكد رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي، انه "لست نادما على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن أترشح لرئاسة المجلس مرة أخرى"، مشددا على انه "فخور بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها
02:37

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها

اعتبرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أن "الولايات المتحدة، تمثل أكبر تهديد باحتمال استخدامها أسلحة الدمار الشامل في العالم، وأن بيونغ يانغ ستعمل باستمرار على احتواء هذا التهديد،" كما ذكرت وكالة "نوفوستي".

02:37

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها

اعتبرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أن "الولايات المتحدة، تمثل أكبر تهديد باحتمال استخدامها أسلحة الدمار الشامل في العالم، وأن بيونغ يانغ ستعمل باستمرار على احتواء هذا التهديد،" كما ذكرت وكالة "نوفوستي".

بايدن يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب بعد عزل ماكارثي
02:34

بايدن يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب بعد عزل ماكارثي

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.

02:34

بايدن يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب بعد عزل ماكارثي

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023