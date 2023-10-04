الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غرب البلاد
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك - غرب روسيا ألكسندر بوغوماز إسقاط الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار، كما افادت "روسيا اليوم" .
وقال : "حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على المقاطعة بطائرة بدون طيار دمرتها دفاعاتنا، دون وقوع إصابات أو أضرار".
واسقطت الدفاعات الجوية الروسية أمس ثلاث قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة غرايفورونسك في مقاطعة بيلغورد جنوب - غرب روسيا.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.