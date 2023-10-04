الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غرب البلاد

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك - غرب روسيا ألكسندر بوغوماز إسقاط الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار، كما افادت "روسيا اليوم" .

