مكارثي: لست نادماً على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن اترشح مرة اخرى

اكد رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي، انه "لست نادما على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن أترشح لرئاسة المجلس مرة أخرى"، مشددا على انه "فخور بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".