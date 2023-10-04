رئيس أذربيجان لن يشارك في لقاء مع رئيس وزراء ارمينيا في إسبانيا

لن يشارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اجتماع كان مقررا عقده الخميس في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان، على ما أفاد مسؤول أذري وكالة "فرانس برس " اليوم.

