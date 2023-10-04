رئيس أذربيجان لن يشارك في لقاء مع رئيس وزراء ارمينيا في إسبانيا
لن يشارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اجتماع كان مقررا عقده الخميس في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان، على ما أفاد مسؤول أذري وكالة "فرانس برس " اليوم.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه: "في سياق التصريحات المؤيدة لأرمينيا الصادرة عن مسؤولين فرنسيين ... والإعلانات عن تسليم (يريفان) أسلحة وذخائر، والاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال أمس إلى أذربيجان، لم تعتبر أذربيجان من الضروري المشاركة في مفاوضات وفق هذه الصيغة".