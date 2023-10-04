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عربي و دولي

فيديو في الصين... لـ شرطي حاول منع سائح من الصلاة في الطريق العام!

2023-10-04 | 09:06
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فيديو في الصين... لـ شرطي حاول منع سائح من الصلاة في الطريق العام!
فيديو في الصين... لـ شرطي حاول منع سائح من الصلاة في الطريق العام!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً لشرطي صيني يحاول منع سائح أوزباكستاني من الصلاة في إحدى المناطق العامة، ما أثار غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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فيديو في الصين... لـ شرطي حاول منع سائح من الصلاة في الطريق العام!

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