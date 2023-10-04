فيديو في الصين... لـ شرطي حاول منع سائح من الصلاة في الطريق العام!

تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لشرطي صيني يحاول منع سائح أوزباكستاني من الصلاة في إحدى المناطق العامة، ما أثار غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/rT2nnZWuo4
— TRT عربي (@TRTArabi) October 4, 2023
تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لشرطي صيني يحاول منع سائح أوزباكستاني من الصلاة في إحدى المناطق العامة، ما أثار غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/rT2nnZWuo4
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهد بالعودة إلى البيت الأبيض رئيسا للبلاد.
أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الاستعداد لـ"توقيع معاهدة سلام مع رئيس أذربيجان إلهام علييف".
لن يشارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اجتماع كان مقررا عقده الخميس في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان، على ما أفاد مسؤول أذري وكالة "فرانس برس " اليوم.