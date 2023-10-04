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عربي و دولي

الإتحاد السعودي يعلن نية المملكة الترشح لإستضافة مونديال 2034 وولي العهد : هذه الخطوة تعد انعكاسًا لما وصلنا إليه من نهضة شاملة

2023-10-04 | 11:31
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الإتحاد السعودي يعلن نية المملكة الترشح لإستضافة مونديال 2034 وولي العهد : هذه الخطوة تعد انعكاسًا لما وصلنا إليه من نهضة شاملة
الإتحاد السعودي يعلن نية المملكة الترشح لإستضافة مونديال 2034 وولي العهد : هذه الخطوة تعد انعكاسًا لما وصلنا إليه من نهضة شاملة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي عن نية المملكة العربية السعودية في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2034.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحات أبرزتها وكالة واس السعودية :رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

وتابع: نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.

كما أكد الاتحاد السعودي بأن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، جاءت وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم

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الإتحاد السعودي يعلن نية المملكة الترشح لإستضافة مونديال 2034 وولي العهد : هذه الخطوة تعد انعكاسًا لما وصلنا إليه من نهضة شاملة

عربي و دولي

محمد بن سلمان

الإتحاد السعودي

كأس العالم 2034

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