الدفاع التركية: القوات الجوية دمرت 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق

ولفتت الدفاع التركية في بيان، الى "أن الضربات نفذت في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس عند الساعة السابعة مساء.

وجاءت الضربات الجوية بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم بالقرب من مبان حكومية في العاصمة التركية أنقرة يوم الأحد.