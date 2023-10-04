الدفاع التركية: القوات الجوية دمرت 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق

ولفتت الدفاع التركية في بيان، الى "أن الضربات نفذت في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس عند الساعة السابعة مساء.
وجاءت الضربات الجوية بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم بالقرب من مبان حكومية في العاصمة التركية أنقرة يوم الأحد.
أسفرت اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في طولكرم، عن استشهاد شابين، وإصابة 5 من عناصر جيش الاحتلال، تعرّض 3 منهم لجراح خطير، بحسب وسائل إعلام محلية.
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يعتزم زيارة إسرائيل في تشرين الثاني لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي أيضا.
أعلنت فرنسا، أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب تموز، وفقاً لما نقلته وكالة روسيا اليوم.