منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام

وسيسافر بوتين إلى قيرغيزستان، الأسبوع المقبل.

وأوردت هذا النبأ، وكالة أنباء "خبر" في قيرغيزستان، التي قالت إن تاريخ الزيارة المتوقعة هو 12 أكتوبر الجاري.

في حين أضافت أن زيارة بوتين تأتي بناءً على دعوة من رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن "مفاوضات ثنائية".

وذكرت المحكمة أن السبب في ذلك هو اتهامه ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

لكن موسكو تقول إنها ليست "عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.