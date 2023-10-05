الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بالفيديو - اشتباكات طولكرم : شهيدان و5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال

2023-10-05 | 05:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - اشتباكات طولكرم : شهيدان و5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال
بالفيديو - اشتباكات طولكرم : شهيدان و5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال

أسفرت اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في طولكرم، عن استشهاد شابين، وإصابة 5 من عناصر جيش الاحتلال، تعرّض 3 منهم لجراح خطير، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل استشهد شابان خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة شوفة قضاء طولكرم، فيما سُجّلت 5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 منها خطيرة، خلال الاشتباكات التي دارت في مدينة طولكرم ومخيمها.

في حين أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم، وهما الشهيد عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما).

وأصيب الشابان برصاص الاحتلال في شوفة جنوب طولكرم، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى مكان الحدث الأمني وتقديم الإسعافات للشابين، حيث أعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قد أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية، ما أدى لإصابة شابين كانا بداخلها، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمصابين.

 
 
مقالات ذات صلة
بالفيديو - اشتباكات طولكرم : شهيدان و5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال

عربي و دولي

طولكرم

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الطاقة التركي في تل ابيب الشهر المقبل لإجراء محادثات بشأن شحن الغاز الاسرائيلي إلى اوروبا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير الطاقة التركي في تل ابيب الشهر المقبل لإجراء محادثات بشأن شحن الغاز الاسرائيلي إلى اوروبا
05:11

وزير الطاقة التركي في تل ابيب الشهر المقبل لإجراء محادثات بشأن شحن الغاز الاسرائيلي إلى اوروبا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يعتزم زيارة إسرائيل في تشرين الثاني لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي أيضا.

05:11

وزير الطاقة التركي في تل ابيب الشهر المقبل لإجراء محادثات بشأن شحن الغاز الاسرائيلي إلى اوروبا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يعتزم زيارة إسرائيل في تشرين الثاني لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي أيضا.

الجيش الفرنسي سيبدأ الانسحاب من النيجر هذا الأسبوع
03:05

الجيش الفرنسي سيبدأ الانسحاب من النيجر هذا الأسبوع

أعلنت فرنسا، أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب تموز، وفقاً لما نقلته وكالة روسيا اليوم.

03:05

الجيش الفرنسي سيبدأ الانسحاب من النيجر هذا الأسبوع

أعلنت فرنسا، أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب تموز، وفقاً لما نقلته وكالة روسيا اليوم.

منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام
02:23

منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام

من المقرر أن يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية حرب أوكرانيا في مارس الماضي.

02:23

منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام

من المقرر أن يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية حرب أوكرانيا في مارس الماضي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023