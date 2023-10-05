بالفيديو - اشتباكات طولكرم : شهيدان و5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال

وفي التفاصيل استشهد شابان خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة شوفة قضاء طولكرم، فيما سُجّلت 5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 منها خطيرة، خلال الاشتباكات التي دارت في مدينة طولكرم ومخيمها.

في حين أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم، وهما الشهيد عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما).

وأصيب الشابان برصاص الاحتلال في شوفة جنوب طولكرم، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى مكان الحدث الأمني وتقديم الإسعافات للشابين، حيث أعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قد أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية، ما أدى لإصابة شابين كانا بداخلها، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمصابين.