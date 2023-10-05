وزير الصحة السوري حسن الغباش : 80 شهيداً و240 جريحاً حصيلة أولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

وقال الغباش للقناة السورية: "هناك إصابات كثيرة وفيها عدد كبير من النساء والأطفال من ذوي الخريجين، وحتى اللحظة في حصيلة غير نهائية بلغ عدد الشهداء 80، منهم ست نساء وستة أطفال، ونحو 240 مصاباً منهم 55 إصابة من النساء و22 من الأطفال كانوا موجودين لحضور حفل التخريج مع ذويهم وأقربائهم أو أصدقائهم، مبيناً أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة نظراً لوجود مصابين حالتهم خطيرة."

وأضاف الغباش أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيراً إلى أن وضع الجرحى متفاوت، إذ حتى الآن هناك جرحى يدخلون غرف العمليات الجراحية الضرورية، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.