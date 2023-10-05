بالفيديو - استهداف مسلحي ادلب رداً على المسيرات التي استهدفت الكلية الحربية في مدينة حمص

دان البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي والذي يطالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة، والتوقف عن ملاحقة المعارضة، معربا عن رفضه التام "لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مؤكدا تضامنه الكامل "مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".

