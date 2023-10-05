بوتين: العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا تحطم طائرة بريغوجين

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "أبلغني رئيس لجنة التحقيق قبل بضعة أيام بأنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية".

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة.

وتابع الرئيس الروسي: "نعلم أنه بعد الأحداث الشهيرة التي شهدتها الشركة في بطرسبورغ، عثر جهاز الأمن الفيدرالي ليس فقط على 10 مليارات روبل نقدا، وبل على 5 كغ كوكايين أيضا".

وأضاف أنه لم يتم إجراء فحص للكشف عن وجود مخدرات أو كحول في جثث ضحايا تحطم الطائرة.

وكان بريغوجين لقي حتفه في آب الماضي في تحطم طائرة خاصة كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.