زلزال عنيف ثان ضرب اليابان وتصاعد التحذيرات من تسونامي

وقع زلزال بقوة 6.3 درجات بالقرب من الجزء الجنوبي من أرخبيل إيزو الياباني، وصدر تحذير في المنطقة من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية، بحسب وكالة "نوفوستي".

أفادت بذلك الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، وأشارت إلى أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 10.31 بالتوقيت المحلي (04.31 بتوقيت موسكو).



ووفقا لها، وقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.



ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.



وشهدت نفس المنطقة أمس وقوع زلزال بقوة 6.5 درجات وتم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي في منطقة أرخبيل إيزو، وتم على إثره تسجيل موجة تسونامي بارتفاع 30 سم قبالة سواحل جزيرة هاتشيجوجيما في أرخبيل إيزو.



ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية مماثلة في المنطقة على مدار الأسبوع، خاصة في أول يومين أو ثلاثة أيام.