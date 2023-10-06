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عربي و دولي

الدفاع الروسية : هزيمة "آزوف" في محور كراسنوليمانسكي

2023-10-06 | 01:47
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الدفاع الروسية : هزيمة &quot;آزوف&quot; في محور كراسنوليمانسكي
الدفاع الروسية : هزيمة "آزوف" في محور كراسنوليمانسكي

استهدفت قوات مجموعة "وسط" في الجيش الروسي، بضربة قوية مجموعات اقتحام من قوات "آزوف" الخاصة الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي، بحسب وكالة "تاس".

وقال رئيس المركز الصحافي لمجموعة "وسط" في الجيش الروسي ألكسندر سافتشوك : "على اتجاه كراسنوليمانسكي في منطقة قطاع يامبولوفسكي وغابة سيريبريانسكي، استهدفت قواتنا بنيران مدفعيتها وطائراتها الحربية، مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي رقم 11 في الجيش الأوكراني ومن اللواء الثاني عشر للقوات الخاصة في فوج آزوف"، مشيرا  إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه، بلغت أكثر من 40 عسكريا".

وذكر أن "طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك".

ووفقا له، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة قرية كريمينايا في جمهورية لوغانسك".
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