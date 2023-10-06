بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين

وقال اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للاسلحة النووية . الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".أضاف : "إن السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".وشدد أنه "لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية".وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".