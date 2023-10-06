بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية في حمص

جرت أمام مستشفى حمص العسكري اليوم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة وأدى الهجوم إلى سقوط 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية، بحسب "روسيا اليوم".