الرئاسة التركية: نتعرض لهجمات من جماعات إرهابية تتخذ ملاذا لها في دول الجوار

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عمليّة "درع الفرات" في سوريا، تعرّضت ليلة الخميس- الجمعة لهجوم إرهابي".
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص أمس ، بحسب "روسيا اليوم".
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 للانتصار في حرب "أكتوبر"، بحسب "وكالة الأنباء السعودية".