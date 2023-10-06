الرئاسة التركية: نتعرض لهجمات من جماعات إرهابية تتخذ ملاذا لها في دول الجوار

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص أمس ، بحسب "روسيا اليوم".