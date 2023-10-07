الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

إطلاق صواريخ من غزة وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن .. و"حماس" تعلنها "طوفان الأقصى"

2023-10-07 | 02:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إطلاق صواريخ من غزة وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن .. و&quot;حماس&quot; تعلنها &quot;طوفان الأقصى&quot;
إطلاق صواريخ من غزة وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن .. و"حماس" تعلنها "طوفان الأقصى"


أطلقت صواريخ من غزة وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية وتم احتجاز رهائن.
وحصلت مواجهات وتبادل إطلاق النار مع قوات العدو الاسرائيلي، فيما أعلن  جيش الاحتلال تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة
وتفيد المعلومات ان المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى اربع مستوطنات بغلاف غزة واحتجزوا رهائن. 
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخول المسلحين الفلسطينين الى الداخل الاسرائيلي واطلاقهم النار فيما قال اعلام  العدو ان عشرات المسلحين الفلسطينيين اقتحموا موقعا  ‫للجيش في شمال غلاف غزة  واسروا جنودا كما نقل عن المستوطنين وجود جثث قتلى صهاينة ملقاة  ‫في شوارع المستوطنات.
بدورها قالت مجموعات "عرين الأسود": "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الان وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة.
ودوت صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة اضافة الى مطاري اللد وبن غوريون .
ويأتي ذلك بعد اعلان  كتائب الشهيد عز الدين القسام "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.
وقال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في رسالة صوتية إن الضربة الأولى من عملية "طوفان الأقصى" تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت إسرائيل.
وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية في حين أعلن جيش العدو  التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل".
وقال "اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة، وطوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد"، مشددا على انه "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال".
وتابع : "اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها، ومن لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن"، داعيا الجميع الى متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.
واضاف :"يا إخوتنا في المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وإيران هذا هو اليوم الذي ستلتحم به الجبها
التحية لحركة حماس التحية للمقاتل الفلسطيني التحية للمقاتل العربي الذي حطم اسطورة التفوق الاسرائيلي بالامس واليوم وفي كل ساعة وفي كل ساحة وفي كل زمن
مقالات ذات صلة
إطلاق صواريخ من غزة وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن .. و"حماس" تعلنها "طوفان الأقصى"

عربي و دولي

فلسطين

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجهاد الإسلامي : انضمام مقاتلينا إلى حركة حماس في الهجوم على "إسرائيل" - "رويترز"
موقع "والا" الإسرائيلي: الجيش لم يعرف حتى الآن مدى عمليات التسلل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023