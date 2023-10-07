

أطلقت صواريخ من غزة وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية وتم احتجاز رهائن.

وحصلت مواجهات وتبادل إطلاق النار مع قوات العدو الاسرائيلي، فيما أعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة

وتفيد المعلومات ان المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى اربع مستوطنات بغلاف غزة واحتجزوا رهائن.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخول المسلحين الفلسطينين الى الداخل الاسرائيلي واطلاقهم النار فيما قال اعلام العدو ان عشرات المسلحين الفلسطينيين اقتحموا موقعا ‫للجيش في شمال غلاف غزة واسروا جنودا كما نقل عن المستوطنين وجود جثث قتلى صهاينة ملقاة ‫في شوارع المستوطنات.

بدورها قالت مجموعات "عرين الأسود": "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الان وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة.

ودوت صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة اضافة الى مطاري اللد وبن غوريون .

ويأتي ذلك بعد اعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في رسالة صوتية إن الضربة الأولى من عملية "طوفان الأقصى" تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت إسرائيل.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية في حين أعلن جيش العدو التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل".

وقال "اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة، وطوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد"، مشددا على انه "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال".

وتابع : "اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها، ومن لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن"، داعيا الجميع الى متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.

واضاف :"يا إخوتنا في المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وإيران هذا هو اليوم الذي ستلتحم به الجبها

التحية لحركة حماس التحية للمقاتل الفلسطيني التحية للمقاتل العربي الذي حطم اسطورة التفوق الاسرائيلي بالامس واليوم وفي كل ساعة وفي كل ساحة وفي كل زمن