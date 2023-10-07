عاجل
مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا
مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا
"رويترز" عن القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في هجوم حماس
"رويترز" عن القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في هجوم حماس
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
04:39
مشاهد تظهر لجوء عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الاختباء في حاويات القمامة
03:53
بالفيديو - سيارات مدمرة في مدينة عسقلان بعد سقوط صواريخ قادمة من قطاع غزة
03:35
بالفيديو - سلاح جنود الاحتلال في أيدي نساء غزة
03:32
كتائب "القسام" تنشر صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة
03:23
بالفيديو - هروب جماعي للمستوطنين في غلاف غزة
عربي و دولي
وسائل إعلام العدو: معارك تدور في مقر فرقة غزة التابعة للجيش وفي عدد من المستوطنات من بينها سديروت
2023-10-07 | 03:40
A-
A+
وسائل إعلام العدو: معارك تدور في مقر فرقة غزة التابعة للجيش وفي عدد من المستوطنات من بينها سديروت
مقالات ذات صلة
وسائل إعلام العدو : إشتباكات مستمرة في سديروت بين عناصر كتائب القسام و الجيش الاسرائيلي
إعلام العدو: أكثر من 300 إصابة في المستشفيات بينها حالات حرجة
وسائل إعلام فلسطينية: العشرات من مقاتلي حماس لا يزالوا يتجولون في شوارع المستوطنات
وسائل إعلام العدو: معارك تدور في مقر فرقة غزة التابعة للجيش وفي عدد من المستوطنات من بينها سديروت
عربي و دولي
إعلام
العدو:
معارك
التابعة
للجيش
المستوطنات
بينها
سديروت
العودة الى الأعلى
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شاعر هنيغف
الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:36
مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا
05:36
مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا
05:26
بالفيديو - مشاهد لمستوطنة في يد شبان فلسطينيين في غزة
بالفيديو - مشاهد لمستوطنة في يد شبان فلسطينيين في غزة
05:26
بالفيديو - مشاهد لمستوطنة في يد شبان فلسطينيين في غزة
بالفيديو - مشاهد لمستوطنة في يد شبان فلسطينيين في غزة
05:22
بالفيديو - الاعلام العسكري لكتائب القسام ينشر فيديو يُظهر مجموعة من المستوطنين الأسرى
05:22
بالفيديو - الاعلام العسكري لكتائب القسام ينشر فيديو يُظهر مجموعة من المستوطنين الأسرى
يحدث الآن
محليات
05:38
السفير السعودي وليد بخاري يستقبل وزير البيئة اللبناني
عربي و دولي
05:36
مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا
محليات
05:29
يمكنكم متابعة تغطيتنا المباشرة عبر قناة الجديد على واتساب على الرابط التالي :
زوارنا يقرؤون الآن
2023-04-18
ماريتا الحلاني تتعرض لحادث مفاجئ في كواليس تصوير "عشرة عمر"
05:02
المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ"الجديد": المقاومة اليوم تقول كلمتها وهو انتصار لشعبنا وأمتنا
05:00
علي حجازي لـ"الجديد": بيان وزارة الخارجية مُعيب ويصف الشهداء بالضحايا ولا يمكن أن يمر مرور الكرام
05:29
يمكنكم متابعة تغطيتنا المباشرة عبر قناة الجديد على واتساب على الرابط التالي :
05:22
بالفيديو - الاعلام العسكري لكتائب القسام ينشر فيديو يُظهر مجموعة من المستوطنين الأسرى
05:26
بالفيديو - مشاهد لمستوطنة في يد شبان فلسطينيين في غزة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
04:17
بالفيديو - لحظة سحب جندي إسرائيلي من داخل دبابة بعد تدميرها على حدود قطاع غزة
03:04
فيديو يظهر اللحظات الأولى لما حصل في سديروت
14:40
المشهد السياسي | انتخاب رئيس قريبا أو التمديد لجوزيف عون .. ولقاء يجمع نصرالله بباسيل وعقيلته
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023
13:07
النشرة الجوية 06-10-2023
12:56
ماذا في تطورات انتفاضة سجن زحلة؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:04
مصدر أمني يكشف لـ"الجديد" تفاصيل ما حدث في سجن زحلة .. التفاصيل على الرابط التالي:
محليات
11:04
مصدر أمني يكشف لـ"الجديد" تفاصيل ما حدث في سجن زحلة .. التفاصيل على الرابط التالي:
فن
10:58
تعرض انجي خوري للتعـذيب بعد ارتدائها الحجاب..جويل بدر تكشف تفاصيل عنها
فن
10:58
تعرض انجي خوري للتعـذيب بعد ارتدائها الحجاب..جويل بدر تكشف تفاصيل عنها
عربي و دولي
04:17
بالفيديو - لحظة سحب جندي إسرائيلي من داخل دبابة بعد تدميرها على حدود قطاع غزة
عربي و دولي
04:17
بالفيديو - لحظة سحب جندي إسرائيلي من داخل دبابة بعد تدميرها على حدود قطاع غزة
عربي و دولي
02:33
فيديو يظهر عمليات الإنزال داخل حدود قطاع غزة
عربي و دولي
02:33
فيديو يظهر عمليات الإنزال داخل حدود قطاع غزة
عربي و دولي
04:03
فيديو لمشاركة سرب "صقر" في عملية "طوفان الأقصى"
عربي و دولي
04:03
فيديو لمشاركة سرب "صقر" في عملية "طوفان الأقصى"
عربي و دولي
02:54
إطلاق صواريخ من غزة وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن .. و"حماس" تعلنها "طوفان الأقصى"
عربي و دولي
02:54
إطلاق صواريخ من غزة وتسلل مقاومين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن .. و"حماس" تعلنها "طوفان الأقصى"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023