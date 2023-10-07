قائد الشرطة الإسرائيلية: نتحرك من منطقة حرب إلى أخرى

مراسلة "الجديد": مقتل عز الدين ابو داوود وهو من ضمن المتهمين بجريمة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي ومجموعة من مرافقيه