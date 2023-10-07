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قائد الشرطة الإسرائيلية: نتحرك من منطقة حرب إلى أخرى
2023-10-07 | 06:01
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قائد الشرطة الإسرائيلية: نتحرك من منطقة حرب إلى أخرى
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