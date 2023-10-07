بالفيديو - جرافة فلسطينية تقوم بإزالة الجدار العازل على حدود قطاع غزة

حركة أمل: نحيي بإعتزاز وتقدير المقاومين الفلسطينيين البواسل في قطاع غزة الذين رسموا ويرسمون منذ فجر اليوم من تخوم غزة مشهد العزة بأرقى ما يمكن أن يُرسم