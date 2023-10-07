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عربي و دولي

مصادر طبية لـ"الجزيرة": تسجيل أكثر من 160 شهيدا ونحو ألف جريح في مستشفيات غزة منذ الصباح

2023-10-07 | 08:26
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مصادر طبية لـ"الجزيرة": تسجيل أكثر من 160 شهيدا ونحو ألف جريح في مستشفيات غزة منذ الصباح
مصادر طبية لـ"الجزيرة": تسجيل أكثر من 160 شهيدا ونحو ألف جريح في مستشفيات غزة منذ الصباح
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مصادر طبية لـ"الجزيرة": تسجيل أكثر من 160 شهيدا ونحو ألف جريح في مستشفيات غزة منذ الصباح

عربي و دولي

لـ"الجزيرة":

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