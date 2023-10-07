مالطا تدعو إلى عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين هيثم زعيتر لـ"الجديد": هناك من يسعى الى تغيير المعادلات في مخيم عين الحلوة وتصوير ان قوات الأمن الوطني الفلسطيني هي طرف في القتال بالمخيم