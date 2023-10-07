باريس: سنعزز الأمن في فرنسا في أماكن تجمع اليهود

نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم أن بلاده ستعزز الأمن في أماكن تجمع اليهود والمدارس اليهودية في فرنسا، لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها، بعد الهجوم الذي شنته حماس في فلسطين المحتلة.

