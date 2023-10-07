باريس: سنعزز الأمن في فرنسا في أماكن تجمع اليهود
نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم أن بلاده ستعزز الأمن في أماكن تجمع اليهود والمدارس اليهودية في فرنسا، لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها، بعد الهجوم الذي شنته حماس في فلسطين المحتلة.
وقال دارمانان خلال جولة في مدينة تولوز إنه بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون "أصدرنا أمرا إلى المحافظين بحماية أماكن التجمع بالطبع، وفور عودتي إلى باريس سأترأس اجتماعا أمنيا لمعرفة الصعوبات التي قد نواجهها على أراضينا"، مضيفا أن "لا تهديد" حاليا.