هنية : غزة تمسح اليوم عن الأمة عار الهزيمة وعار السكون والسكينة وما أعظمكم في معركة بداية التحرير وسبق لنا وحذرناهم وقلنا لهم لا تلعبوا بالنار

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم

رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان لـ "وهلق شو" : المعايير تغيرت عن قبل ولا أستبعد أن يكون هناك حرب إقليمية قادمة ربما يكون جنوب لبنان بداخلها