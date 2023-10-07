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الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم
رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان لـ "وهلق شو" : المعايير تغيرت عن قبل ولا أستبعد أن يكون هناك حرب إقليمية قادمة ربما يكون جنوب لبنان بداخلها
رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان لـ "وهلق شو" : المعايير تغيرت عن قبل ولا أستبعد أن يكون هناك حرب إقليمية قادمة ربما يكون جنوب لبنان بداخلها
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الناطق باسم كتائب القسام: على تل أبيب أن تقف على رجل واحدة بعد قصف برج سكني في غزة
2023-10-07 | 11:31
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الناطق باسم كتائب القسام: على تل أبيب أن تقف على رجل واحدة بعد قصف برج سكني في غزة
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