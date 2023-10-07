صافرات إنذار وعشرات الصواريخ تطلق من جديد في اتجاه منطقة تل أبيب

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جيش الاحتلال: عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس سيشكل مستقبل هذه الحرب
جيش الاحتلال: عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس سيشكل مستقبل هذه الحرب
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2023-10-07 | 13:07
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