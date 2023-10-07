الخارجية الأميركية : ندين بصريح العبارة الهجمات المروعة التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل

أصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه :



تدين الولايات المتحدة بصريح العبارة الهجمات المروعة التي يشنها إرهابيو حركة حماس ضد إسرائيل، وبما في ذلك ضد المدنيين والمجتمعات المدنية. ما من أي مبرر للإرهاب على الإطلاق. نحن نقف متضامنين إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها ونتقدم بأحر التعازي عن روح الإسرائيليين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات. سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين، وتؤكد الولايات المتحدة على دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.