نتنياهو: أقول لحماس إنكم مسؤولون عن سلامة كل رهينة إسرائيلية لديكم

جيش الاحتلال: عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس سيشكل مستقبل هذه الحرب

جيش الاحتلال: عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس سيشكل مستقبل هذه الحرب