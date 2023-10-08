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عربي و دولي

300 قتيل إسرائيلي و1600 جريح والاحتلال يبدأ إجلاءً كاملاً للمستوطنين من غلاف غزة

2023-10-08 | 00:36
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300 قتيل إسرائيلي و1600 جريح والاحتلال يبدأ إجلاءً كاملاً للمستوطنين من غلاف غزة
300 قتيل إسرائيلي و1600 جريح والاحتلال يبدأ إجلاءً كاملاً للمستوطنين من غلاف غزة

300 قتيل إسرائيلي و1600 جريح والاحتلال يبدأ إجلاءً كاملاً للمستوطنين من غلاف غزة

اعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600، بينهم 318 اصابة خطيرة.
واعلن جيش الاحتلال أنه بدأ خلال الليل إجلاءً كاملا لسكان غلاف غزة، مشيرا إلى أن قواته تواصل البحث عن المقاومين الفلسطينيين في 7 مواقع.
كما كشف متحدث باسم جيش الإحتلال أن عشرات الآلاف من القوات موجودون في مستوطنات غلاف غزة.
وفي سياق آخر قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ برجا سكنيا في حي النصر بمدينة غزة، فيما زعمت هيئة البث الإسرائيلية ان غاراتٍ استهدفت منازل قيادات حماس في غزة بينهم يحيى السنوار ونزار عوض الله وفتحي حماد.
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