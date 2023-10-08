بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية لقوات الاحتلال

عبد الباري عطوان لـ"الجديد": : هناك اكثر من ألف اسير اسرائيلي لدى المقاومة التي لم تكشف الارقام ولن يبقى اي اسير عربي في سجون الاحتلال فـ"اسرائيل" لا تستطيع اغتيال قائد فلسطيني واحد لأنها تعرف انه اذا اقدمت على ذلك سيجري اعدام الاسرى الاسرائيليين