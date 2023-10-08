بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية لقوات الاحتلال

بالفيديو - كتائب القسام تقتحم قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة #غزة pic.twitter.com/N11LWWmpjG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2023
بالفيديو - كتائب القسام تقتحم قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة #غزة pic.twitter.com/N11LWWmpjG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2023
بالفيديو - كتائب القسام تقتحم قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة #غزة pic.twitter.com/N11LWWmpjG
كشف الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"بأن قيادة القسام قد تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة الأمس وفجر اليوم من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور.
عبد الباري عطوان لـ"الجديد": : هناك اكثر من ألف اسير اسرائيلي لدى المقاومة التي لم تكشف الارقام ولن يبقى اي اسير عربي في سجون الاحتلال فـ"اسرائيل" لا تستطيع اغتيال قائد فلسطيني واحد لأنها تعرف انه اذا اقدمت على ذلك سيجري اعدام الاسرى الاسرائيليين