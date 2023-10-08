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عربي و دولي

بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية لقوات الاحتلال

2023-10-08 | 01:58
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بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة &quot;رعيم&quot; العسكرية لقوات الاحتلال
بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية لقوات الاحتلال

بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية قوات الاحتلال مقر قيادة فرقة غزة المعادية ثم عودتهم إلى قطاع غزة بعد تنفيذ المهمة بنجاح

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بالفيديو - مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية لقوات الاحتلال

عربي و دولي

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