بالفيديو - مشاهد من مستوطنة "ريعيم" عقب اقتحامها من كتائب القسام

كشف الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"بأن قيادة القسام قد تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة الأمس وفجر اليوم من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور.