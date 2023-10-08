بالفيديو - مشاهد من مستوطنة "ريعيم" عقب اقتحامها من كتائب القسام

مشاهد من مستوطنة "ريعيم" عقب اقتحامها من كتائب القسام، قبل عودتهم لقطاع غزة بسلام pic.twitter.com/piyo1GmYQ7
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2023
مشاهد من مستوطنة "ريعيم" عقب اقتحامها من كتائب القسام، قبل عودتهم لقطاع غزة بسلام pic.twitter.com/piyo1GmYQ7
كشف الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"بأن قيادة القسام قد تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة الأمس وفجر اليوم من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور.