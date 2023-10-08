الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى سيخلدها التاريخ وندعو شعبنا في كل ساحات الوطن وأمتنا للانخراط فيها

وأكد أبو عبيدة خلال رسالة له اليوم أن "مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية ويواصلون القتال على محاور عدة مثخنين القتل والجراح في قوات العدو."

وأشار أبو عبيدة إلى أن "مدفعية القسام تقوم بدك مواقع العدو وتحصيناته وإسناد القوات العاملة في الميدان بالدعم الناري بقذائف الهاون والصواريخ والتي كان آخرها إسناد المجاهدين في سديروت من خلال قصف أماكن تواجد العدو في المغتصبة بـ100 صاروخ".

وتابع: "مستمرون في معركة طوفان الأقصى وندعو أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن وأمتنا في كل أماكن تواجدها للانخراط في هذه المعركة التي سيخلدها التاريخ وتتغنى بها الأجيال بعون الله".