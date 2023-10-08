السعودية: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل ونؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي

الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب

الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب

الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب

أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع